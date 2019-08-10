В деле Межигорья объявлено подозрение восьми лицам

Источник: Корреспондент.net

В рамках расследования дела о выводе резиденции Межигорье из государственной собственности сообщено о подозрении восьми лицам. Об этом сообщил начальник второго следственного отдела управления спецрасследований ГПУ Андрей Радионов в эфире Украинского радио.

Он объяснил, что третьему президенту Украины Виктору Ющенко сообщили о подозрении, "потому что только ему по закону подчинялось Государственное управление делами, и им рассматривались документы, от которых зависела дальнейшая передача резиденции".

По его словам, пока сообщено о подозрении восьми лицам. Кроме того, "есть те, по которым вступили приговоры в законную силу, начиная от чиновников, в частности, от двух президентов и премьер-министра, и до нотариусов".