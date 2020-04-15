В Днепре и области запретили выходить на улицу

Источник: Корреспондент.net

Власти Днепра и Днепропетровской области на Пасху ввели режим ограниченного передвижения, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Соответствующее решение было принято на заседании специальной комиссии областной государственной администрации, передает Сегодня.

"Нельзя будет просто ходить по улицам. С 13 часов субботы (18 апреля) по 6:00 утра понедельника (20 апреля). То есть будет время купить продукты, лекарства, все необходимое и после того – мы не выходим на улицу", - заявил председатель ОГА Александр Бондаренко.

Кроме того, на официальной странице администрации появилось обращение ее руководителя с призывом оставаться дома на праздники.

"Уважаемые жители Днепропетровщины! Приближается Пасха. Ежегодно этот светлый праздник собирает в храмах десятки тысяч верующих. Семьи встречаются за большим столом или выходят на пикники. В этом году из-за эпидемии коронавируса должны внести коррективы в наши планы. Я призываю каждого из вас: оставайтесь дома!" – сказал Бондаренко.

Кроме того, он напомнил о том, что к церковной службе можно будет присоединиться в режиме онлайн.

"Позвоните родным и поздравьте с праздником. Придерживайтесь карантина. Вместе мы сможем остановить болезнь и вернуться к обычному ритму жизни. И помните: в этом году Пасху празднуем дома", – резюмировал руководитель ОГА.