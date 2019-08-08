08.08.2019
В Днепре водителя раздавила собственная фура
Источник: Корреспондент.net
В Днепре в районе Полтавского шоссе произошел несчастный случай на парковке для фур.
Предварительно известно, что около 11:00 мужчина ремонтировал автомобиль, и для этого ему нужно было немного опустить кабину. Вероятно, он не зафиксировал «голову», а потому в один момент кабина просто рухнула на него, – говорится в сообщении.
Известно, что погибшему мужчине было 37 лет. Доставать тело умершего пришлось бригаде 3-й пожарно-спасательной части. Медиков также вызвали на место, однако им оставалось лишь констатировать смерть мужчины.
Все детали случившегося предстоит выяснить правоохранителям.
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