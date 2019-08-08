В Днепре водителя раздавила собственная фура

Источник: Корреспондент.net

В Днепре в районе Полтавского шоссе произошел несчастный случай на парковке для фур.

Предварительно известно, что около 11:00 мужчина ремонтировал автомобиль, и для этого ему нужно было немного опустить кабину. Вероятно, он не зафиксировал «голову», а потому в один момент кабина просто рухнула на него, – говорится в сообщении.

Известно, что погибшему мужчине было 37 лет. Доставать тело умершего пришлось бригаде 3-й пожарно-спасательной части. Медиков также вызвали на место, однако им оставалось лишь констатировать смерть мужчины.

Все детали случившегося предстоит выяснить правоохранителям.