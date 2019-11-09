09.11.2019
В "ДНР" заявили о выводе сил из Петровского
Источник: Корреспондент.net
Сепаратисты "ДНР" завершили вывод своих сил из Петровского – участка разведения сил и средств в Донецкой области. Об этом сообщают сепаратистские СМИ в субботу, 9 ноября.
"Ввиду незначительных нарушений с нашей стороны, вывод личного состава "Народной милиции" "ДНР" сегодня полностью был завершен к 15:00. По сообщению наблюдателей Миссии, украинская сторона также заявила о завершении практических мероприятий на сегодняшний день. Однако им потребуется еще два дня на устранение всех нарушений", – говорится в сообщении.
В "ДНР" утверждают, что вывели из Петровского 14 человек личного состава, один автоматический гранатомет станковый и один крупнокалиберный пулемет.
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