В Донецкой области 79 горняков не выходят из шахты

Источник: Корреспондент.net

В Донецкой области 79 горняков не выходят из шахты Капитальная, требуя выплаты задолженности по заработной плате и обеспечения полноценной работы предприятия. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат Михаил Волынец.

По его словам, на 1 февраля зарплатная задолженность перед работниками ГП Мирноградвугилля накопленная за три месяца и достигает 93,12 млн грн.