04.02.2020
В Донецкой области 79 горняков не выходят из шахты
Источник: Корреспондент.net
В Донецкой области 79 горняков не выходят из шахты Капитальная, требуя выплаты задолженности по заработной плате и обеспечения полноценной работы предприятия. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат Михаил Волынец.
По его словам, на 1 февраля зарплатная задолженность перед работниками ГП Мирноградвугилля накопленная за три месяца и достигает 93,12 млн грн.
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