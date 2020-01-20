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20.01.2020

В Донецкой области мужчина убил супругов-пенсионеров

Источник: Корреспондент.net

Супругов-пенсионеров убили в селе Новоукраинка в Донецкой области. 

"Вчера, 19 января, около 10:20 в полицию поступило сообщение от жительницы села Новоукраинка о том, что она обнаружила труп своей тети и ее мужа... По прибытию правоохранители обнаружили два тела хозяев дома со следами насильственной смерти. Эксперты предварительно установили, что смерть 86-летней женщины и 79-летнего мужчины наступила в результате многочисленных телесных повреждений", - сказано в сообщении.

Уже через час правоохранителям удалось установить и задержать подозреваемого в двойном убийстве. Им оказался 64-летний односельчанин погибших.

"Дома у злоумышленника правоохранители нашли одежду и возможные орудия убийства со следами крови, а сам мужчина имел ссадины и гематомы, которые указывали на то, что супруги вероятно сопротивлялись", - добавляют правоохранители.

Подозреваемый от объяснений отказался. Сейчас он задержан, решается вопрос сообщения о подозрении. Изъятые вещи направлены на экспертизу.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы.

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