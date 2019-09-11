В ДТП на Киевщине погибли три человека

Источник: Корреспондент.net

Возле города Кагарлык Киевской области в среду, 11 сентября, в результате столкновения легковых автомобилей погибли три человека, сообщает полиция области.

Как сообщается, из-за сильного лобового столкновения один из автомобилей загорелся. Пламя охватило Chevrolet.

На месте происшествия работает наряд патрульной полиции, ГСЧС и медики скорой помощи. Детали и причины аварии устанавливаются.