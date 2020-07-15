В двух областях разрешили смягчить карантин

Источник: Корреспондент.net

Минздрав разрешил ослабить карантинные ограничения в Одесской и Ровенской областях, но запретил в Харьковской, свидетельствуют данные ведомства по состоянию на среду, 15 июля.

Не могут пока смягчать карантин шесть областей: Винницкая, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Харьковская и Черниговская области.