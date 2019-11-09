В Египте загорелось шасси у самолета из Украины

Источник: Корреспондент.net

В аэропорту египетского курортного города Шарм-эль-Шейх загорелось шасси самолета украинской авиакомпании SkyUp, совершавшего рейс из Запорожья. Об этом сообщило Министерство гражданской авиации Египта на своей странице в Facebook в субботу, 9 ноября.

По информации ведомства, "после приземления борта в результате утечки масла из гидравлической системы загорелась шина шасси лайнера, прилетевшего из Запорожья".

"Благодаря оперативным действиям наземных и спасательных служб аэропорта удалось справиться с пожаром, предотвратить распространение огня на другие части самолета и, тем самым, избежать катастрофы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что все пассажиры и члены экипажа были эвакуированы, пострадавших нет.

Судя по информации на сайте компании SkyUp, чартерный рейс PQ7153 вылетел из Запорожья сегодня ночью – в 00:40 и приземлился в 04:34. Информации об инциденте на сайте пока нет.

Как сообщает запорожское издание reporter-ua.com со ссылкой на одного из пассажиров самолета, посадка прошла мягко, но с левой стороны был слышен гул. После чего, в иллюминаторах появился дым и зарево от огня. Службы аэропорта оперативно ликвидировали возгорание, пассажиры вышли из самолета.