Найти

11.12.2019

В ЕС готовы к остановке транзита газа через Украину

Источник: Корреспондент.net

Польша готова к прекращению транзита российского газа в ЕС через Украину с 1 января 2020 года. Об этом заявили в нефтегазовой компании PGNIG.

"В такой ситуации национальная добыча, запасы в хранилищах, а также возможности импорта, в том числе через Белоруссию, дают в сумме 25,6 миллиарда кубометров газа в год, с расходом 19 миллиардов", - пояснили в компании.

Поставки также могут прекратиться 18 мая 2020 года, когда истекает контракт между Газпромом и оператором трубопровода в Польше EuRoPol Gaz на транзит российского газа в Западную Европу по газопроводу Ямал-Европа.

"В случае отключения поставок по газопроводу Ямал и реверсных поставок из Германии, возможности поставок (газа в Польшу – ред.) будут на уровне 33,1 миллиарда кубометров в год. Этот объем будет состоять из поставок российского газа через Белоруссию и Украину, через терминал СПГ, поставок из ЕС другим путем, нежели чем через Ямал, национальной добычи и запасов", - говорится в сообщении.

В PGNIG заявили, что если транзит газа прекратится и 1 января, и 18 мая, то возможности поставок газа в Польшу составят 28,6 миллиарда кубометров.

В компании уточнили, что в 2019 году потребление газа в Польше составит около 19 миллиардов кубометров, в том числе четыре миллиарда кубометров – собственной добычи, девять миллиардов кубов - закупленные в России, 3,5 миллиарда - закупленного в ЕС и 2,5 миллиарда - приобретенного в качестве СПГ.

Министр экономики Словакии Петер Жига сообщил, что страна также готовится к варианту с прекращением транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. По его словам, прекращение транзита газа вполне правдоподобно, так как нынешний контракт был заключен в результате последнего серьезного газового кризиса.

"В данный момент я вижу так, что мы скорее ближе к кризису, то есть к тому, что РФ прекратит подачу газа через Украину, а мы должны будем принять все те меры, которые мы все последние 10 лет готовили. Мы должны будем обеспечить поставки газа для семей и предприятий Словакии", - добавил Жига.

Новости раздела
Украина
11.12.2019
На Киевщине мужчина устроил стрельбу по полицейским
Полиция ввела спецоперацию Гром. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа.
Украина
11.12.2019
В ЕС готовы к остановке транзита газа через Украину
Польша уже выразила готовность к прекращению транзита газа, а Словакия готовится к такому сценарию 10 лет.
Украина
11.12.2019
Зарегистрирован закон о невозвращении ПриватБанка
Кабмин предлагает Раде законопроект по банковскому сектору, которым планируют защить ПриватБанк от возвращения бывшим владельцам.
Украина
11.12.2019
Автопроизводство Украины за месяц упало на 40%
В ноябре в Украине выпустили всего пять коммерческих автомобилей. Всего за месяц собрали 544 единицы транспорта.
Украина
11.12.2019
Зеленский назначил глав 33 РГА в восьми областях
Новые руководители были назначены в 33 районах восьми областей. Также были уволены некоторые старые главы РГА.
Украина
11.12.2019
Мессия климата. Как школьница стала человеком года
Шведская активистка Грета Тунберг стала самой молодой среди тех, кто получил это звание за 92 года.
Украина
11.12.2019
Киев готовит план изменений минских соглашений
Представитель Трехсторонней контактной группы убежден, что действующие соглашения нужно пересмотреть для того, чтобы они сработали.
Украина
11.12.2019
СМИ назвали дату переговоров Украины и РФ по газу
Предыдущие российско-украинские переговоры по газу состоялись в Вене 28 ноября. В них участвовали, в частности, глава Нафтогаза и Газпрома.
Украина
11.12.2019
На Порошенко открыли дело из-за минских соглашений
Новое дело на бывшего президента Украины Госбюро расследований открыло по статье госизмена.
Украина
11.12.2019
МИД РФ раскритиковал украинскую резолюцию по Крыму
В РФ указали на то, что количество военных в аннексированном Крыму сейчас "даже ниже разрешенного российско-украинским соглашением о пребывании Черноморского флота".
Украина
10.12.2019
В НБУ объяснили, почему растет гривна
Пресс-служба НБУ нарисовала комикс на тему недовольства граждан ростом курса гривны, а также объяснила текущую динамику.
Украина
09.12.2019
В Париже по газу не договорились - Витренко
Исполнительный директор Нафтогаза сообщил о договоренности продолжить переговоры по транзиту газа.
Зарегистрирован закон о невозвращении ПриватБанка | На Киевщине мужчина устроил стрельбу по полицейским