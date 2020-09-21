21.09.2020
В ЕС не согласовали санкционный список белорусов
Источник: Корреспондент.net
Главы МИД стран Евросоюза на заседании в понедельник, 21 сентября, не смогли согласовать санкционные списки белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов выборов, а также применение насилия к протестующим, сообщает ТАСС.
"Позиция Кипра не изменилась, министры не смогли согласовать черный список. Вопрос теперь переходит на саммит в конце этой недели", - рассказал неназванный дипломат.
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