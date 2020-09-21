В ЕС не согласовали санкционный список белорусов

США поддерживают право народа Беларуси избирать своих лидеров на свободных выборах, также отметили в Вашингтоне.

Евросоюз и Турция спорят по поводу доступа к огромным запасам природного газа в Средиземном море в районе Кипра.

Среди прочего есть сведения об эпизодах насилия в отношении детей и женщин, включая сексуальное насилие.

После краткой передышки ситуация на линии контроля между Индией и Китаем в Восточном Ладакхе накаляется снова.

Американские военные выделил сферы, в которых Пекин не только преуспел, но и опережает все остальные страны.

Организация выразила серьезную обеспокоенность в связи с появлением информации об использовании яда Новичок и заявила о готовности предоставить помощь.

Участники протестов в Софии обвиняют власти страны в коррупции и призывают к отставке правительства во главе с премьер-министром.

С исторического минимума в $34 за тысячу кубов в мае нынешнего года, цена голубого топлива уже выросла в 4,2 раза.

Россия должна в срочном порядке объяснить, как Навальный был отравлен при помощи Новичка, требуют лидеры Франции и Великобритании.

Американский лидер выразил надежду, что Штатам никогда не придется использовать такой тип вооружения.

Белорусские силовики оказывали давление на Антона Родненкова и Ивана Кравцова, с тем чтобы они выехали в Украину.

Россия является участником ОЗХО, поэтому отдельно ей Берлин передавать доказательства по Навальному не будет.

Без выделения $15 млрд в течение следующих трех месяцев будет упущена возможность для продвижения исследований, увеличения производства и начала поставок новых тестов и лекарств от COVID-19.

Госсекретарь призвал Россию наказать виновных в отравлении Навального, к которому, по его словам, могут быть причастны чиновники.

Около полусотни участниц женского марша были задержаны силовиками. Их жестко задерживали и запихивали в автозаки.

Из дома нельзя будет отходить далее, чем на 500 метров. Также рестораны, гостиницы, тренажерные залы и бассейны будут закрыты.

Сотрудники силовых структур начали разгонять людей, которые сегодня шли на акцию протеста из разных районов Минска. В центре закрыли метро и блокируют мобильную связь.

Переговоры длились более четырех часов. Главы двух государств обсудили, в частности, ситуацию в регионе и двусторонние отношения.

Пациент смог полностью отойти от искусственной вентиляции легких и становится все более подвижным, утверждают в Charite.

Протестующие устраивают акции только по выходным, а в остальные дни Беларусь живет обычной жизнью, говорит Лукашенко.

В соответствии с правилами ВТО США не смогли продемонстрировать, что принятые меры являются оправданными.

Украина как и весь мир ждет подробностей в ситуации с "покушением" на Навального, говорит президент.

Министр иностранных дел России заявил, что Москва не рассчитывает на какой-либо прогресс в выполнении минских договоренностей при нынешнем президенте Украины.

Лавров: При Зеленском прогресса по Минску не будет

На фоне торговой войны с США и спада в мировой экономике из-за пандемии COVID-19 Пекин срочно ищет пути выхода из кризиса.

Тропический шторм Бета может усилиться и стать ураганом в ближайшие дни. Это случится, если скорость ветра шторма достигнет 33 м/с и более.

Журналисты были задержаны в Могилеве. Это сотрудники телеканала Белсат. Сейчас они находятся в отделении милиции.

Санкции против Беларуси снова блокирует Кипр. Вопрос будут решать на саммите в конце недели.

"Позиция Кипра не изменилась, министры не смогли согласовать черный список. Вопрос теперь переходит на саммит в конце этой недели", - рассказал неназванный дипломат.

Главы МИД стран Евросоюза на заседании в понедельник, 21 сентября, не смогли согласовать санкционные списки белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов выборов, а также применение насилия к протестующим, сообщает ТАСС.

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