В ЕС отреагировали на санкции против СП-2

Источник: Корреспондент.net

Еврокомиссия с осторожностью отреагировала на санкции США против компаний, задействованных в строительстве Северного потока-2.

Евросоюз в настоящее время изучает потенциальное влияние санкций на европейские компании, заявили в Брюсселе.

"ЕС в принципе не поддерживает санкции против европейских компаний, которые занимаются легитимным бизнесом", - говорит неназванный источник в Еврокомиссии.

Отмечается, что цель Евросоюза всегда заключалась в том, чтобы Северный поток-2 работал прозрачно, "недискриминационным образом" и находился под надлежащим надзором.