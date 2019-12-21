21.12.2019
В ЕС отреагировали на санкции против СП-2
Источник: Корреспондент.net
Еврокомиссия с осторожностью отреагировала на санкции США против компаний, задействованных в строительстве Северного потока-2.
Евросоюз в настоящее время изучает потенциальное влияние санкций на европейские компании, заявили в Брюсселе.
"ЕС в принципе не поддерживает санкции против европейских компаний, которые занимаются легитимным бизнесом", - говорит неназванный источник в Еврокомиссии.
Отмечается, что цель Евросоюза всегда заключалась в том, чтобы Северный поток-2 работал прозрачно, "недискриминационным образом" и находился под надлежащим надзором.
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