В ЕС озвучили планы на Беларусь

Источник: Корреспондент.net

Кризис в Беларуси не похож на ситуацию, которая была в Украине во время Евромайдана. Об этом заявил высокий представитель ЕС из иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель, сообщает El Pais.

По его словам, протесты в Украине имели геополитических характер, ведь украинцы делали выбор между Европой и Россией под флагами Евросоюза.

Как пояснил Боррель, белорусы сейчас не спорят "быть с мамой или папой", а просто требуют гражданских свобод и прав.

"Европейских флагов нет на демонстрациях. И Евросоюз не намерен превращать Беларусь во вторую Украину. Мы должны способствовать политической реформе, но не выступать в роли искажающего фактора, как нас могут воспринимать с российской стороны. Это напряжение между Европой и Россией закончилось огнем, насилием и распадом украинской территории", - отметил он.

Дипломат добавил, что сегодняшней проблемой белорусов является не выбор между Россией и Европой, а достижение свободы и демократии, которые являются основными ценностями Евросоюза, и Европа будет их поддерживать.