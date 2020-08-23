23.08.2020
В ЕС озвучили планы на Беларусь
Источник: Корреспондент.net
Кризис в Беларуси не похож на ситуацию, которая была в Украине во время Евромайдана. Об этом заявил высокий представитель ЕС из иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель, сообщает El Pais.
По его словам, протесты в Украине имели геополитических характер, ведь украинцы делали выбор между Европой и Россией под флагами Евросоюза.
Как пояснил Боррель, белорусы сейчас не спорят "быть с мамой или папой", а просто требуют гражданских свобод и прав.
"Европейских флагов нет на демонстрациях. И Евросоюз не намерен превращать Беларусь во вторую Украину. Мы должны способствовать политической реформе, но не выступать в роли искажающего фактора, как нас могут воспринимать с российской стороны. Это напряжение между Европой и Россией закончилось огнем, насилием и распадом украинской территории", - отметил он.
Дипломат добавил, что сегодняшней проблемой белорусов является не выбор между Россией и Европой, а достижение свободы и демократии, которые являются основными ценностями Евросоюза, и Европа будет их поддерживать.
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