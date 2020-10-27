В ЕС резко выросло число смертей от COVID - ВОЗ

Источник: Корреспондент.net

В течение последней недели в некоторых странах Европы сильно возрос суточный показатель числа новых случаев заражения коронавирусом и летальных исходов среди инфицированных. Об этом заявила пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, сообщает во вторник, 27 октября BBC.

Отмечается, что ситуация, вчастности, усложнилась в Великобритании, Испании и Франции.

По словам Харрис, в Европе наблюдается интенсивный и тревожный рост случаев заражения коронавирусом и смертей.

В ВОЗ отметили, что ежесуточное число случаев инфицирования возросло на треть, а ежесуточное число смертей увеличилось почти на 40% по сравнения с предыдущей неделей.

При этом Харрис выразила беспокойство в связи с переполненностью лечебных заведений тяжело больными пациентами с коронавирусом, несмотря на более эффективное управление возможностями больничных фондов.