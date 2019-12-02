В ЕС сменилось руководство. Чего ожидать Украине

Источник: Корреспондент.net

В Евросоюзе 1 декабря заработало новое руководство. Главную должность - председателя Еврокомиссии - заняла министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.

Гинеколог по специальности, мать семерых детей и давняя соратница канцлера ФРГ Ангелы Меркель, стала первой женщиной во главе ЕС.

Еврокомиссия является высшим органом исполнительной власти Европейского союза. До зимы его возглавлял эксентричный люксембуржец Жан-Клод Юнкер.

Отношение к Украине

Урсула фон дер Ляйен считается проамериканским политиком. Глава ЕК выступает против поставок летального оружия Украине, но считает, что решить конфликт на Донбассе можно, если Запад будет вести себя более жестко с Россией.

К политике российского президента Владимира Путина она относится однозначно критически, а его действия на Донбассе всегда называет "агрессией". Фон дер Ляйен также считает, что Москва угрожает странам Балтии.

Что касается санкций против России, то она разделяет позицию Меркель в этом вопросе: будут отменены, только после выполнения всех требований. Урсула была среди политиков, призывавших вернуть Украине захваченные корабли.

Что касается официального курса по отношению к Украине не посту главы Еврокомиссии, то она ожидает усиление отношений со странами Восточного партнерства, в частности, ускорить имплементацию соглашений об ассоциации ЕС с Украиной, Грузией и Молдовой.

Одной из своих задач она называет "в полной мере использовать Группу поддержки Украины" (в Еврокомиссии - ред.) для поддержки реформ и продвижения "непоколебимой преданности" ЕС территориальной целостности Украины.

Однако в Киеве обеспекоены решением Урсулы фон дер Ляйен отдать портфель еврокомиссара по соседству и расширению венгру Оливеру Варгеи. Как известно, между Украиной и Венгрией сохраняются напряженные отношения из-за языкового закона.

В Брюсселе также многие политики считают ошибкой назначать близкого к премьеру Венгрии Виктору Орбану чиновника контролировать соблюдение верховенства права в соседних с ЕС странах.

"Украина всегда будет получать мою особое внимание", - заверил Варгеи, отметив, что Украина имеет ключевое геополитическое значение для Евросоюза.

Он также пообещал поддерживать территориальную целостность Украины, прилагать усилия для завершения конфликта на Донбассе и продвигать реформы для усиления верховенства права, борьбы с коррупцией и роли независимых СМИ.

Впрочем, Варгеи пошел гораздо дальше привычной брюссельской риторики и заявил о намерении углублять секторальной интеграции Украины, Грузии и Молдовы с ЕС во всех сферах, где они хотят пишет DW.

В целом фон дер Ляйен называет свой кабинет геополитическим. Она хочет ускорить принятие решений на уровне ЕС во внешней политике, а также увеличить бюджет для программ за пределами Евросоюза.

Кроме того, новая Еврокомиссия должна будет регулярно обсуждать внешнюю политику - еженедельно на ее заседаниях будет доклад на эту тему.

В новой Еврокомиссии многие задачи еще не распределили. Поэтому пока неизвестно, кто будет заниматься рядом вопросов, которые непосредственно касаются Украины.

Другой важный пост - председателя Европейского центрального банка - заняла глава Международного валютного фонда Кристин Лагард.

Поляка Дональда Туска во главе Европейского совета сменит бельгийский премьер Шарль Мишель.

А за внешнюю политику Евросоюза вместо итальянки Федерики Могерини будет отвечать министр иностранных дел Испании, социалист Жозеп Боррель, который называет Россию "старым врагом".

Самую слабую должность - председателя Европарламента - займет итальянский политик Давид Сассоли.

Чем занимается Еврокомиссия

Европарламент лишен законодательной инициативы, но без его одобрения законы не принимаются и он также имеет право вносить правки в законопроекты. Так было, к примеру, с газовой директивой, которую ЕП ужесточил из-за Северного потока-2.

В законодательной ветви первую скрипку играет Европейский совет, который состоит из глав всех 28 государств ЕС и определяет политику союза.

Одна из основных задач Еврокомиссии - следить за соблюдением законов и правил, касающихся всех сфер повседневной жизни европейских граждан: от качества продуктов питания до инвестиций в общеевропейскую экономику.

В отношении страны ЕС, нарушающей законы, Еврокомиссия может начать штрафную процедуру. Она также участвует в решении ключевых политических вопросов.

Кроме того, Еврокомиссия занимается разработкой законопроектов, которые затем должны быть утверждены Советом ЕС и Европарламентом в рамках многоэтапного процесса. При этом ЕК независимо определяет свои приоритеты.

Для Украины Европейская комиссия важна, поскольку она занимается отношениями со странами, подписавшими соглашения об ассоциации с Евросоюзом, и кандидатами на вступление в блок.

Еврокомиссия состоит из двух частей. Первая - 28 комиссаров ЕС, представляющих все страны Евросоюза. Каждый из них отвечает за определенную сферу деятельности Евросоюза. Портфели между ними распределяет председатель Еврокомиссии - к примеру, назначает комиссаров ЕС по вопросам конкуренции, транспорта и развития.

Вторая часть Еврокомиссии - ее рядовые сотрудники - высококвалифицированные эксперты из всех стран-членов ЕС, выбранные посредством открытых конкурсов. Постоянный штат ЕК составляет 25 тысяч человек.

Что известно о Ляйен: от политической звезды до позора Меркель

Урсула Фон дер Ляйен является членом правящей в Германии Христианско-демократической партии. В большую политику ее привела Ангела Меркель. До недавнего времене ее считали одной из преемниц канцлера. Но на данный момент это другая женщина - Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

До 14 лет Урсула жила в Брюсселе, где ее отец Эрнст Альбрехт занимал руководящие посты в Европейском экономическом сообществе, на основе которого был создан Европейский Союз. Поэтому фон дер Ляйен, кроме немецкого, свободно владеет английским и французским языками.

В правительстве Меркель она занимали разные посты: министр по делам семьи, министр здравоохранения, министр обороны. На последней должности фон дер Ляйен провела шесть лет - дольше, чем все 17 ее предшественников-мужчин.

Когда она возглавила министерство обороны, то оно остро нуждалось в современных вооружениях, профессиональном планировании и новых квалифицированных кадрах, поэтому потребовала увеличения расходов на оборону. Она также добилась увеличения численности армии.

Но были и скандалы, которые запятнали до этого безупречную репутацию Урсулы. Ее промахи связаны с кадровыми назначениями и дорогими контрактами.

До Минобороны фон дер Ляйен была одним из самых популярных немецких политиков и любимицей ток-шоу, но в последствии обвалила свой рейтинг.

В последнее время отна также занималась вопросом создания Европейского оборонного союза - аналог НАТО, но только для стран Евросоюза.