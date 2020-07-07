07.07.2020
В Эстонии тонны клубники сгнили на полях из-за нехватки рабочих
Источник: Корреспондент.net
В Эстонии десятки тонн клубники пропали на полях из-за того, что ягоды попросту не было кому собирать из-за карантинных ограничений. Об этом пишет эстонское издание Delfi.
Член правления Эстонской ассоциации производителей клубники Элке Лиллеметс сообщила, что с ними уже связался представитель правительства и спросил, можно ли как-то компенсировать причиненный ущерб.
В скором времени предприниматели попробуют подсчитать сумму ущерба с помощью независимого консультанта, но уже сейчас видно, что у большинства производителей испортилось 75-80% урожая.
От ожидаемого дохода не будет получено где-то 70%. Многие предприниматели уже думают о том, чтобы объявить себя банкротом, говорит Лиллеметс.
Министр финансов Мартин Хельме заявил, что правительство все сделало правильно и не должно извиняться перед производителями клубники за то, что вовремя не пустили в страну рабочую силу.
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