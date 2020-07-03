В Евросоюзе встревожены отставкой Смолия

Источник: Корреспондент.net

В Евросоюзе назвали тревожным сигналом отставку главы Национального банка Украины Якова Смолия. С таким заявлением в четверг, 2 июля, выступил официальный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Питер Стано.

"Объявление об отставке главы Национального банка Украины Якова Смолия на фоне предполагаемого политического давления посылает тревожный сигнал. Банк должен сохранять способность самостоятельно выполнять свою роль. Подрыв этого важного института ставит под угрозу авторитет и поддержку программы реформ в Украине", - заявил он.

Стано отметил, что ЕС продолжит поддерживать Украину в проведении необходимых реформ и рассчитывает на то, что "украинские власти сохранят свой уровень приверженности".

Он заявил, что создание сильного и независимого Нацбанка стало фундаментальным достижением для Украины, которое "по-прежнему имеет решающее значение для будущего успеха страны".

"В последние годы Национальный банк Украины предпринял смелые и столь необходимые шаги для обеспечения макрофинансовой стабильности Украины и содействия устойчивому восстановлению экономики. Политика Банка хорошо послужила украинской экономике и украинскому народу благодаря стабилизации национальной валюты, снижению инфляции и увеличению иностранных резервов, реструктуризации всего банковского сектора и возвращению активов, потерянных в результате банковского мошенничества", - уточнил Стано.