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24.07.2020

В Фонде по борьбе с COVID осталось 5% средств

Источник: Корреспондент.net

В Фонде по борьбе с коронавирусом осталось только 5%, то есть только 3,2 млрд грн из 64,7 млрд грн. 

"Ожидалось, что эти деньги пойдут на улучшение медицинской отрасли, однако планы изменились. Согласно информации, которую получила организация StateWatch от Министерства финансов, по состоянию на 16 июля 2020 года, деньги в Фонде по борьбе с COVID-19 почти закончились. Из 64,7 млрд грн правительством приняты решения на выделение 61,5 млрд грн", - сказано в сообщении.

"То есть, всего в фонде осталось лишь 3,2 миллиарда гривен", - добавили в StateWatch.

Мининфраструктуры получило наибольшую долю денег (35 млрд грн) для осуществления строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования.

Минздрав при этом получил 8,3 млрд грн. Из них: 100 млн грн на закупку аппаратов ИВЛ, 2.9 млрд грн - на закупку лабораторного оборудования и расходных материалов для проведения ПЦР тестов и на доплаты медицинским работникам и 5,3 млрд грн на закупку оборудования для приемных отделений опорных учреждений здравоохранения.

Минэкономики получило 7,9 млрд грн для предоставления финансовой помощи Фонду общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы.

Минсоцполитики получило около 4 млрд грн. Из этих средств 1,6 млрд грн пошли для оказания помощи на детей ФОПам, 2,2 млрд грн - для выплат материального обеспечения и страховых выплат и 233 млн грн - для осуществления страховых выплат.

МВД получило 2,7 млрд грн для предоставления дополнительной доплаты к заработной плате военнослужащим и лицам, работающим в системе МВД.

Министерству развития общин и территорий выделили 1,6 млрд грн для принятия мер, направленных на осуществление строительства, реконструкции и ремонта приемных отделений опорных учреждений здравоохранения.

Минкульт получил 1 млрд грн для поддержки сферы культуры и креативных индустрий, туризма и кино.

Министерство молодежи и спорта получило 475 млн грн на развитие спорта для лиц с инвалидностью и их физкультурно-спортивной реабилитации.

Минобразования получило 52,5 млн грн для возврата средств, уплаченных за предоставление услуги с проведением пробного внешнего независимого оценивания.

Госуправделами получило 41 млн грн для обеспечения готовности и реагирования учреждений здравоохранения Государственного управления делами на вспышки COVID-19.

Минюст получил 23,7 млн грн для обеспечения мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения вспышек COVID-19 в учреждениях исполнения наказаний.

"Эксперты StateWatch констатируют, что в то время, когда в Украине эпидемия коронавируса и близко не пошла на спад, деньги, которые должны спасать от этой пандемии - фактически закончились. Более того, потратили эти средства в основном совсем не на медицину, а на экономические и социальные программы, а также на дорожные проекты", - говорят в StateWatch.

В свою очередь эксперты отмечают, что только 16% средств, которые были потрачены из фонда по борьбе с COVID-19, пошли непосредственно на медицину и на улучшение медицинской инфраструктуры.

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