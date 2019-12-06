В Газпроме назвали итоги переговоров в Вене

Источник: Корреспондент.net

Российская корпорация Газпром заявила о продолжении российско-украинских переговоров по газу на экспертном уровне, сообщает пресс-служба компании в пятницу, 6 декабря.

"Сегодня в Вене на экспертном уровне были продолжены двусторонние переговоры ПАО Газпром и ООО Оператор газотранспортной системы Украины об условиях транзита российского газа в Европу с 2020 года", - говорится в сообщении.

Стороны обсудили итоги взаимодействия за прошедшую неделю и договорились о дальнейшей совместной работе.

Также отметим, что сегодня глава российской компании Алексей Миллер провел встречу с уполномоченным федерального правительства ФРГ по транзиту газа через Украину графом Георгом фон Вальдерзее в Санк-Петербурге.

Во время встречи Миллер сообщил, что Газпром ожидает от украинской стороны конструктивной позиции по комплексу вопросов взаимодействия в газовой сфере, включая экономически обоснованные условия транзита российского газа через территорию Украины с 2020 года.

"Отмечено, что Украина продолжает имплементацию в национальное законодательство положений Третьего энергетического пакета ЕС. Это работа еще не завершена и предполагает создание сертифицированного независимого газотранспортного оператора", - говорится в сообщении Газпрома.