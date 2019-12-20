В ГБР показали, что нашли в офисе Евросолидарности

Источник: Корреспондент.net

Владелец канала Думская.ТВ заявил об обыскеВ ГБР заявили, что изъяли из офиса партии Европейская солидарность телевизоры, которые могли быть украдены из ситуационной комнаты в Администрации президента. Видео с изъятием, сделанное в ходе обыска, в пятницу, 20 декабря.

"Мы предполагаем, что это телевизоры из ситуационной комнаты в Администрации президента. Но так это или нет, скажем позже - после того, как будет проведена экспертиза", - сообщили в пресс-службе ГБР.