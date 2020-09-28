В ГБР рассказали о ходе расследования по АН-26

Источник: Корреспондент.net

В Государственном бюро расследований в понедельник, 28 сентября, рассказали о ходе расследования по авиакатастрофе военного самолета АН-26 в Харьковской области.

Отмечается, что расследование начато по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей о нарушении правил полетов и подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия (ст. 416 УК Украины).

По состоянию на 28 сентября следователями ГБР проведен ряд следственных действий, а именно:

осмотр места происшествия, в ходе которого было выявлено значительное количество вещественных доказательств и два бортовые самописцы ("черные ящики")

осмотр останков 25 погибших при участии судебно-медицинских экспертов;

назначено 26 судебно-медицинских экспертиз;

изъяты образцы горюче-смазочных материалов самолета и образцы почвы на месте происшествия;

в военной части проведена выемка документов по организации и проведению полетов;

получены информация и документы у Украинского гидрометеорологического центра, государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины, Государственного предприятия Антонов, командования Воздушных Сил ВС Украины;

опрошено в качестве свидетелей более 40 человек;

обеспечено отбор биологических образцов для дальнейшего проведения ДНК экспертизы от 18 родственников погибших курсантов и 7 родственников членов экипажа;

назначено 25 генетико-молекулярных экспертиз;

затребовано документы по проведению ремонта и продлению ресурса двигателей, которые использовались на самолете;

подано 7 ходатайств о наложении ареста на вещи и документы, изъятые в ходе осмотров, с целью дальнейшего обеспечения проведения генетико-молекулярных экспертиз.

Ход расследования находится на особом контроле руководства ГБР.

Также сообщается, что принимаются меры по скорейшему возвращению тел погибших их родственникам.

Досудебное расследование продолжается.