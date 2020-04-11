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11.04.2020

В ГБР сообщили подробности дела против Чорновол

Источник: Корреспондент.net

В Государственном бюро расследований рассказали обстоятельства поджога офиса Партии регионов в Киеве в 2014 году, в причастности к которому подозревают бывшую народную депутатку Татьяну Чорновол. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По данным следствия, поджог офиса Партии регионов на улице Липской произошел в промежуток времени между 11 и 12 часами дня 18 февраля 2014 года. При этом смерть Владимира Захарова, в причастности к которой также подозревают Чорновол, наступила раньше 13 часов.

"Приведенные факты свидетельствуют о том, что по состоянию на момент поджога офиса Партии регионов со стороны Чорновол 18 февраля 2014 в промежуток времени с 11 до 12 часов никаких убийств на ул. Институтской и Крепостном переулке в г. Киеве зафиксировано не было. Поэтому подозреваемая Чорновол физически не могла отвлекать никого от совершения убийств, в том числе способом поджога офиса, в результате которого погиб человек", - добавили в ГБР.

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