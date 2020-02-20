20.02.2020
В Генассамблее ООН началось заседание по Украине
Источник: Корреспондент.net
В Нью-Йорке началось заседание Генеральной Ассамблеи ООН, на которой рассматривается ситуация на временно оккупированных территориях Украины. Заседание проходит по инициативе нашей страны.
От Украины выступит министр иностранных дел Вадим Пристайко.
Напомним, что в декабре 2019 года Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию украинской территории.
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