В Генассамблее ООН началось заседание по Украине

Украина может ожидать повышение статуса в НАТО с расширенными возможностями в октябре, сообщил Загороднюк.

Нашему государству нужно расти 20 лет по 6% в год, чтобы достичь нынешнего уровня Польши, сообщил представитель фонда.

За год на границе задержали на 10% больше нелегальных мигрантов, большинство - на границе с ЕС.

Зоряна Скалецкая останется на 14 дней в одном помещении медицинского центра с эвакуированными из Уханя.

С начала года экспорт сельскохозяйственной продукции увеличился до $1,98 млрд. С общего экспорта доля аграрной продукции составляет 48%.

Эвакуированные из Китая выйдут из автобусов и пойдут в санаторий пешком, если дороги не разблокируют, заявил губернатор протестующим.

На 60-летнюю пассажирку, ехавшую в поезде из Киева в Бердянск, упала плохо закрепленная полка. Пострадавшая находится в больнице. Ей нельзя ни ходить, ни сидеть.

Эвакуированные из Китая украинцы являются выходцами из 14 областей, а также из Киева.

Напомним, что в декабре 2019 года Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию украинской территории.

В Нью-Йорке началось заседание Генеральной Ассамблеи ООН, на которой рассматривается ситуация на временно оккупированных территориях Украины. Заседание проходит по инициативе нашей страны.

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