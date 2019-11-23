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23.11.2019

В Генштабе рассказали, кто разграбил корабли в РФ

Источник: Корреспондент.net

Начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак заявил, что захваченные военные корабли в РФ были разграблены мародерами. 

Отвечая на вопрос о состоянии, в котором украинская сторона получила корабли Бердянск, Никополь и буксир Яны Капу, Хомчак подтвердил, что все сообщения об их разграблении не подлежат сомнению.

По его словам, украинская сторона намерена быстро отремонтировать эти корабли, и они продолжат службу.

"Когда их забирали, был составлен акт, все было описано. То, что мне доложил командующий ВМС - это даже стыдно комментировать. Как военный человек могу понять, почему Россия сняла с кораблей средства связи и навигации. Но когда мне говорят, что они даже в гальюне унитазы сняли - этого я не понимаю… Когда мне говорят, что на "Яны Капу", на буксире, сняли эти трубопроводы медные, как цветной металл, - я так понимаю, что это не военные работали, это мародеры. По-другому я не могу назвать тех существ, которые так поступили с военным кораблем", - сказал он.

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