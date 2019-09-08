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08.09.2019

В ГФС назвали число оштрафованных "евробляхеров"

Источник: Корреспондент.net

С 22 августа, когда начали действовать новые штрафные санкции за нарушения при перемещении нерастаможенных транспортных средств, уже составлено более 200 протоколов. 

Указано, что ГФС фиксирует правонарушения, предусмотренные ч.3 ст.470 (превышение установленного ст.95 Таможенного кодекса срока доставки товаров, транспортных средств коммерческого назначения, таможенных или других документов на эти товары более чем на десять суток – ред.) и ст. 481 (превышение срока временного ввоза товаров на таможенную территорию Украины или срока временного вывоза товаров за пределы таможенной территории Украины более чем на десять суток – ред.) Таможенного кодекса.

"Согласно базе данных ГФС по признакам указанных правонарушений с 22 августа 2019 года по 4 сентября 2019 года составлено 243 протокола о нарушении таможенных правил", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что санкции указанных правонарушений не изменились (ч.3 ст.470 Таможенного кодекса Украины – 8500 грн, ч.3 ст.481 Таможенного кодекса Украины – штраф 17 тысяч грн).

При этом изменился порядок производства по делам о нарушении таможенных правил – после составления протокола о нарушении таможенных правил осуществляются процессуальные действия, выносится постановление по делам о нарушении таможенных правил.

"Административная ответственность по признакам преступлений, предусмотренных частями пятой и шестой статьи 470 Таможенного кодекса Украины и частями пятой и шестой статьи 481 Таможенного кодекса Украины, может наступать в зависимости от превышения сроков транзитного перемещения автомобилей и временного ввоза (более чем 20 суток и более чем 30 суток)", - отмечается в сообщении.

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