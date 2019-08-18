В Гонконге новая волна протестов

Источник: Корреспондент.net

В Гонконге на антиправительственную демонстрацию вышли десятки тысяч граждан.

Митингующие собрались в городском парке Виктории. Среди присутствующих раздаются призывы воздержаться от насилия. Улицы вокруг парка также переполнены митингующими.

Акция протеста проходит несмотря на сильный ливень, поэтому колонны участников пестрят зонтиками. Большинство демонстрантов одеты в одежду черного цвета.

Протестующие утверждают, что вышли на улицы для того, чтобы продемонстрировать правительству свою решимость. Среди прочего, они снова напомнили свои главные требования к руководству администрации Гонконга, в том числе о полной отмене планов по изменению законодательства об экстрадиции, а также проведении независимого расследования применения полицией силы против демонстрантов во время предыдущих выступлений.