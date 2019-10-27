Найти

27.10.2019

В Гонконге полиция жестко разогнала протестующих

Источник: DW

В Гонконге в ходе протестов в воскресенье, 27 октября, полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ, резиновые пули и водомет. Некоторые участники несогласованной акции, проходившей вблизи порта, оскорбляли правоохранителей, бросали в них тяжелые предметы и возводили баррикады, сообщили в полиции. Произведен ряд задержаний.

По информации газеты South China Morning Post, неделю назад полиция во время акции протеста направила водомет на мечеть, позже объяснив, что это произошло случайно. Эти сообщения вызвали недовольство протестующих, которые решили выразить свою солидарность с мусульманами.

Против чего протестуют в Гонконге

Многотысячные акции протеста в Гонконге не прекращаются с июня. Их участники первоначально выступали против планов правительства разрешить выдачу предполагаемых правонарушителей властям Китая. Позднее протестующие стали требовать проведения демократических реформ, введения всеобщего избирательного права и отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лам. Демонстранты также призывают к независимому расследованию случаев полицейского насилия на прежних акциях.

Специальный административный район Гонконг (Сянган) является частью Китая с 1997 года. До 2047 года Гонконгу гарантированы широкие специальные права, среди которых - свобода прессы, собраний и выражения мнений.

Новости раздела
Украина
27.10.2019
В Гонконге полиция жестко разогнала протестующих
Волна массовых антиправительственных протестов началась в Гонконге в июне. На очередной несогласованной акции полиция применила слезоточивый газ, резиновые пули и водомет.
Украина
27.10.2019
Венецианская комиссия оценит закон о языке в Киеве
Результатом визита экспертов Венецианской комиссии должна стать подготовка заключения относительно имплементации языкового закона.
Украина
27.10.2019
Украина пока не планирует возвращаться в ПАСЕ
Некоторые страны-члены ПАСЕ предлагают украинской делегации вернутся в организацию, но в Верховной Раде пока не видят перспектив для этого.
Украина
27.10.2019
Разумков отрицает раскол в Слуге народа
Спикер Верховной Рады раскритиковал прохождении народными депутатами полиграфа в прямом эфире.
Украина
27.10.2019
Зеленский объяснил смену главы Луганской ОГА
Луганскую ОГА возглавил Сергей Гайдай вместо пробывшего на этой должности несколько месяцев Виталия Комарницкого.
Украина
26.10.2019
Повышенное загрязнение воздуха выявили в 5 городах
Все превышения допустимых показателей названы "незначительными". В ГСЧС заявили, что нет серьезных оснований для беспокойства о состоянии воздуха.
Украина
26.10.2019
В Кабмине заговорили о двойном гражданстве
Признание Украиной двойного гражданства помогло бы лучше использовать потенциал представителей диаспоры, считает Дмитрий Кулеба.
Украина
26.10.2019
В Киеве требуют легализации марихуаны
Участники акции митингуют у зданий МВД, Минздрава и Верховной Рады. Они требуют доступ пациентов к медицинскому каннабису.
Украина
26.10.2019
Зеленский уволил главу СБУ на Полтавщине
Владимир Зеленский уволил с должности Юрия Рахивского. Указа о новом назначении на должность главы СБУ в области пока не издавали.
Украина
26.10.2019
Зеленский утвердил указ о службе в резерве ГПСУ
Владимир Зеленский утвердил положение о прохождении службы в военном резерве Госпогранслужбы.
Украина
26.10.2019
Секретарь СНБО возглавил центр кибербезопасности
Главой Национального координационного центра кибербезопасности президент назначил Алексея Данилова.
Украина
26.10.2019
НАБУ подало новый иск - адвокат Гладковского
Новое дело, по утверждению адвоката, касается неявки Гладковского на допрос в НАБУ 19 июля.
Венецианская комиссия оценит закон о языке в Киеве | В Киево-Печерской Лавре попрощались с Бережной