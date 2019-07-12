В Госдепе оценили идею Зеленского о переговорах

Источник: Корреспондент.net

Вашингтон поддерживает инициативы по международным переговорам по ситуации в Украине, но считает, что изменение форматов не устраних главное препятствие выполнению "Минска" - нежелание России.

"Мы в полной мере поддерживаем усилия президента Зеленского, нацеленные на то, чтобы оживить имплементацию "Минска", - сказала дипломат, комментируя инициативу президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры с российским главой государства Владимиром Путиным в Минске при участии США, Великобритании, Германии и Франции.

По ее мнению, "Украина выполняет свои обязательства в рамках "Минска" максимально возможным образом". "России необходимо делать то же самое", - сотметила дипломат.

"Однако, изменение существующих переговорных форматов не устранит подлинное препятствие прогрессу в имплементации "Минска". Этим препятствием является "отсутствие у России политической воли", - добавила сотрудник Госдепартамента США.

Как сообщалось, после инициативы Зеленского накануне состоялся его первый разговор с Путиным. Президенты около 20 минут говорили о форматах переговоров, а также об освобождении задержанных граждан.