Найти

17.02.2020

В ГПСУ рассказали, что ждет украинских рыбаков

Источник: Корреспондент.net

Четыре моряка, задержанные сотрудниками пограничного управления ФСБ России в Азовском море, будут привлечены к ответственности и после возвращения в Украину. Об этом сообщил председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, передает Укринформ.

По его словам, задержанные находятся в Керчи под админарестом на 10 дней за невыполнение требований об остановке судна.

"Мы знаем всех граждан, которые задержаны. Рыбаки находятся в следственном изоляторе в Керчи. Вчера они были привлечены к административной ответственности в виде админареста на 10 дней. После этого в установленном порядке они должны быть возвращены на территорию Украины. Однако, если будет доказано их участие в браконьерской деятельности, то за это уже предусмотрена уголовная ответственность", - сказал Дейнеко.

В этом контексте он подчеркнул, что в настоящее время нет информации, которая бы четко указывала на то, что задержанные российской стороной граждане Украины осуществляли незаконный вылов рыбы.

Глава ГПСУ сообщил, что рыбаки были задержаны на расстоянии 30 миль от берега. По его словам, они совершили выход в море с нарушениями, и после возвращения они будут привлечены к административной ответственности в Украине по статье 202 кодекса Украины за нарушение пограничного режима. За это предусмотрен штраф в размере до 170 грн.

Дейнеко напомнил, что Азовское море - это акватория, где осуществляется совместное использование водных ресурсов, и российские пограничники имели право остановить рыбаков и проверить документы.

Дейнеко сообщил, что, по информации российской стороны, есть признание владельца судна о том, что все рыбаки, якобы, не имели при себе никаких документов. В том числе и разрешения на вылов рыбы. Кроме того, по данным ФСБ, они имели запрещенные орудия для рыбной ловли. "Но это - информация российской стороны, которая пока не может быть нами подтверждена", - подчеркнул Дейнеко.

Он добавил, что ГПСУ вместе с МИД делает все возможное для их скорейшего их возвращения на территорию Украины.

Отвечая на вопрос журналистов, председатель ГПСУ подчеркнул, что в этом квартале - это первый случай задержания. В прошлом году представители ФСБ трижды задерживали украинских рыбаков, которые занимались незаконным выловом рыбы.

Новости раздела
Украина
17.02.2020
В Кабмине заговорили о концессии больниц и университетов
При этом пилотный проект государственно-частного партнерства реализуют в двух аэропортах- в Виннице и Ровно.
Украина
17.02.2020
В ГПСУ рассказали, что ждет украинских рыбаков
Мужчины совершили выход в море с нарушениями и после возвращения в Украину будут привлечены к административной ответственности.
Украина
17.02.2020
Названы причины худшего за три года показателя ВВП
В четвертом квартале 2019 года рост украинской экономики замедлился до 1,5%, что является минимумом с 2016 года.
Украина
17.02.2020
Нацбанк: четверть экономики Украины - в тени
Аналитики Ernst&Young провели исследование украинской экономики за 2018 года. По их данным, в тени 23,8% ВВП.
Украина
17.02.2020
Госдолг Украины сократился до 44% к ВВП
Расходы на обслуживание госдолга в 2019 году оказались на 26 млрд гривен ниже плановых объемов.
Украина
17.02.2020
Нафтогаз провел консультации по частичной приватизации
Коболев провел консультации о выходе на IPO. Нафтогаз получил положительные отзывы от потенциальных инвесторов, считает глава компании.
Украина
17.02.2020
Детей с 2020 года не будут принимать в детдома
Детей не будут устраивать в дома ребенка, но будут делать все возможное, чтобы ребенок жил с родными родителями.
Украина
17.02.2020
Кабмин анонсировал за год 200 тысяч рабочих мест
Кабмин анонсировал за год 200 тысяч рабочих мест
Украина
16.02.2020
Стали известны доходы и активы Ермака
Новоназначенный глава Офиса президента задекларировал миллионные активы и корпоративные права в ряде компаний.
Украина
16.02.2020
Захват в Азовском море: названы имена рыбаков
Нардеп узнал, кто находился на рыбацком судне, которое накануне захватила Россия в западной части Азовского моря.
Украина
16.02.2020
Украинские рыбаки признали браконьерство - ФСБ
Спецслужба России опубликовала видео с тремя захваченными украинскими рыбаками, на котором те признаются в браконьерстве и говорят, что претензий к российским пограничникам не имеют.
Украина
16.02.2020
В Киеве объявили штормовое предупреждение
В ближайшие часы и до конца суток 16 февраля, ночью и утром 17 февраля порывы ветра 15-18 м/с (I уровень опасности).
Названы причины худшего за три года показателя ВВП | В Кабмине заговорили о концессии больниц и университетов