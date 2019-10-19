19.10.2019
В ГПУ не хватает доказательств вины Порошенко
Источник: Корреспондент.net
Подозрение нардепу, пятому президенту Украины Петру Порошенко будет предъявлено, когда для этого будет достаточно доказательств, отмечает генпрокурор Руслан Рябошапка.
"Когда следователи решат, что доказательств достаточно, прокуроры с ними согласятся, скажут, что подозрение обоснованно, тогда мы увидим материалы, которые пойдут в Верховную Раду со снятием неприкосновенности", - сказал Рябошапка, отвечая на вопрос о том, когда будут предъявлены подозрения Порошенко.
На уточняющий вопрос, когда это может быть, генпрокурор отметил: "Не скажу"
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