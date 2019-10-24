В ГПУ опровергли подозрения Богдану

Источник: Корреспондент.net

В Генеральной прокуратуре Украины не располагают информацией о якобы подготовке сообщения о подозрении главе Офиса президента Украины Андрею Богдану. Об этом сообщили агентству Интерфакс-Украина в пресс-службе Генпрокуратуры в четверг, 24 октября.

"У нас отсутствует такая информация. Кроме того, как мы указывали ранее, мы не анонсируем подозрения и процессуальные или следственные действия в уголовных производствах", - сообщили в ГПУ.

В пресс-службе также подчеркнули, что они против использования органов прокуратуры "как возможного инструмента в политической борьбе или для информационных провокаций после законного увольнения одного из прокуроров"