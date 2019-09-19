В ГПУ появился департамент по особо важным делам

Источник: Корреспондент.net

Генпрокурор Руслан Рябошапка в четверг, 19 сентября, подписал указ о создании Департамента процессуального руководства по особо важным уголовным производствам.

В состав департамента будут входить пять отделов. Он будет подведомственным Генпрокуратуре.

Деятельность департамента будет сосредоточена на преступлениях, связанных с масштабными хищениями госсредств, преступлений в кредитно-финансовой сфере, в частности связанных с выводом денег из банков с ущербом для государство, а также делами о посягательствах на права инвесторов, легализации преступных доходов и нарушений в экологической сфере.