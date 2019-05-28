В ГПУ рассказали об обысках в мэрии Одессы

Источник: Корреспондент.net

Правоохранители провели обыски в мэрии Одессы в связи с вымогательством и получением главным специалистом отдела горсовета и директором коммунального учреждения Одесский зоологический парк общегосударственного значения взятки в три тысячи долларов. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры во вторник, 28 мая.

Взятку вымогали на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, а именно, посредством содействия в предоставлении в аренду нежилого помещения коммунальной собственности, которое находится на территории коммунального учреждения Одесский зоологический парк общегосударственного значения с целью ведения предпринимательской деятельности.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, по результатам которых лицам будет сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 УК Украины. Готовятся ходатайство в суд об избрании задержанным меры пресечения.