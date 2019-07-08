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08.07.2019

В Греции приведен к присяге новый премьер-министр Мицотакис

Источник: DW

В Греции после убедительной победы на выборах консервативной партии "Новая демократия", ее лидер Кириакос Мицотакис приведен к присяге в качестве нового главы правительства. Церемония инаугурации состоялась в президентском дворце в Афинах в понедельник, 8 июля.

Мицотакис еще до выборов заявлял, что он уже собрал команду будущего правительства, поэтому ожидается, что он представит новый кабинет министров Греции уже в самом скором времени. В ходе предвыборной кампании 51-летний Мицотакис обещал создать условия для ускорения роста экономики и повышения зарплат. С этой целью бывший советник международной консалтинговой компании McKinsey намерен снизить налоги, сократить бюрократический аппарат и облегчить иностранные инвестиции.

На досрочных выборах, прошедших 7 июля, партия "Новая демократия" во главе с Кириакосом Мицотакисом получила абсолютное большинство мест в парламенте - 158 из трехсот, сообщило МВД в Афинах. Второе место на выборах досталось правившей до сих пор партии СИРИЗА во главе с Алексисом Ципрасом, получившей 86 мест. Трехпроцентный барьер преодолели также левоцентристское объединение "Движение перемен" (КИНАЛ, бывшее ПАСОК) - 22 места, коммунисты - 15 мест, ультраправая партия "Греческое решение" - 10 мест и партия бывшего министра финансов - Яниса Варуфакиса "Движение за демократию в Европе" (МЕРА25) - 9 мандатов.

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