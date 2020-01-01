В Греции заявили об окончании эпохи кризиса

"Мы все еще находимся в начале трудного пути возрождения нашей родины. Первые успехи теряют смысл, если не имеют преемственности и продолжения... В нашем путешествии в 2020 году мы также столкнемся с трудностями. Однако я уверен, что мы их преодолеем", - сказал Мицотакис.