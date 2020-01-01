01.01.2020
В Греции заявили об окончании эпохи кризиса
Источник: Корреспондент.net
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в новогоднем поздравлении заявил об окончании эпохи кризиса в стране.
Он раскритиковал политику предыдущего правительства и пообещал лучшее будущее.
"В первой половине 2019 года закончился долгий цикл понижения, отсутствия безопасности и демагогии. Весна и лето означали изменение эпохи и в политической жизни страны. Выборы 7 июля проложили путь для меньших налогов, лучшей работы и большей безопасности. И для развития для всех", - заявил Мицотакис.
По его словам, ситуация в экономике улучшается, жизнь становится безопаснее и наводится порядок.
"Мы все еще находимся в начале трудного пути возрождения нашей родины. Первые успехи теряют смысл, если не имеют преемственности и продолжения... В нашем путешествии в 2020 году мы также столкнемся с трудностями. Однако я уверен, что мы их преодолеем", - сказал Мицотакис.
Новости раздела
Мир
01.01.2020
В Греции заявили об окончании эпохи кризиса
Cитуация в экономике страны улучшается, жизнь становится безопаснее и наводится порядок, заверил новый премьер Греции.
Мир
30.12.2019
Спасатели дежурят в усиленном режиме
Во время праздников будут дежурить семь тысяч спасателей, при необходимости их число могут удвоить.
Мир
30.12.2019
Nord Stream-2: подрядчик забрал строительные суда
Судна-трубоукладчики Аllseas покинули Балтийское море и готовят к другому проекту.
Мир
29.12.2019
Импичмент Трампа: Байден пояснил, почему не будет давать показаний
Республиканцы не привели достаточно юридических оснований для вызова бывшего вице-президент США в Сенат.
Мир
29.12.2019
В Минске проходят протесты против интеграции с РФ
Протестующие держат портреты заключенных оппозиционеров и плакаты против интеграции с Российской Федерацией.
Мир
29.12.2019
США помогли предотвратить теракты в РФ – Кремль
Белый дом и Кремль условились продолжить двустороннее сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом.
Мир
27.12.2019
В Вене продолжаются переговоры по газу
Согласование финального газового контракта началось накануне и может затянуться до конца недели.
Мир
27.12.2019
СП-2 имеет политический характер - Еврокомиссия
Еврокомиссия защищает посредством имеющихся у нее в наличии средств интересы восточных стран-членов ЕС, отметила Урсула фон дер Ляйен.
Мир
26.12.2019
В России назвали место обмена пленными - СМИ
Обмен состоится на пункте пропуска вблизи Горловки, узнали СМИ. По данным журналистов, обмен состоится 29 декабря.
Мир
26.12.2019
Ливия запросила у Турции военную поддержку
Правителство страны официально запросило у Турции "воздушную, наземную и морскую" военную поддержку.