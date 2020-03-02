В Грецию прорвались 100 тысяч беженцев из Сирии

Источник: Корреспондент.net

На территорию Греции попали более 110 тыс. сирийских беженцев. Об этом в понедельник, 2 марта, заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

"По состоянию на 13:50 по местному времени число беженцев, покинувших нашу страну через провинцию Эдирне (граничит с Грецией - ред.), достигло 117 тыс. 677 человек", - написал министр в Twitter.

Они попадают в Грецию, переправляясь через реку Мерич, либо по суше - проделывая бреши в пограничной изгороди, сообщает газета Sabah.