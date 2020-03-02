02.03.2020
В Грецию прорвались 100 тысяч беженцев из Сирии
Источник: Корреспондент.net
На территорию Греции попали более 110 тыс. сирийских беженцев. Об этом в понедельник, 2 марта, заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.
"По состоянию на 13:50 по местному времени число беженцев, покинувших нашу страну через провинцию Эдирне (граничит с Грецией - ред.), достигло 117 тыс. 677 человек", - написал министр в Twitter.
Они попадают в Грецию, переправляясь через реку Мерич, либо по суше - проделывая бреши в пограничной изгороди, сообщает газета Sabah.
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