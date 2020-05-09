В Грузии объяснили отзыв посла из Украины

Источник: Корреспондент.net

Грузия отозвала своего посла из Киева, чтобы защитить отношения между странами от авантюрных политиков. Об этом в субботу, 9 мая, заявил журналистам премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

"Мы отозвали посла лишь для того, чтобы пройти с ним консультации о том, как защитить эти отношения от авантюристов. Что сделать для того, чтобы защитить стратегические и братские отношения с украинским народом от этих авантюрных политиков, которые, к сожалению, из-за своих личных непонятных амбиций и эго рискуют нашими отношениями", - сказал Гахария.

Глава правительства еще раз отметил, что стратегическим отношениям с Украиной ничто не угрожает.

"Дело обстоит следующим образом: конечно же, грузины и украинцы являются не только стратегическими партнерами. Нас связывает многолетняя история сотрудничества. Из-за безответственных политиков мы не будем ставить под вопрос это стратегическое партнерство и братство между нашими странами и народами", - добавил он.

При этом премьер дал понять, что опасается вмешательства во внутренние дела Грузии со стороны Саакашвили. Гахария хочет получить от украинской стороны гарантии, что этого не произойдет.