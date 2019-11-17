В Грузии возобновились протесты

Источник: Корреспондент.net

Антиправительственные акции протеста возобновились в Грузии. Участники возмущены из-за отклонения парламентом избирательной реформы.

Тысячи протестующих вышли на улицы Тбилиси. Участники акции собираются под зданием грузинского парламента. Акцию протеста собрали более 20 политических партий, включая крупнейшие оппозиционные силы Единое национальное движение и Европейская Грузия.

Демонстранты требуют принять избирательную реформу, которая предусматривает проведение внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе в 2020 году. Также протестующие требуют отставки премьер-министра Георгия Гахария, которого считают ответственным за силовой разгон предыдущих акций протеста.

Члены оппозиционных партий и гражданские активисты пикетировали все входы в парламент, чтобы не дать возможность работать депутатам, передает Новости-Грузия.

"Не расходимся и начинаем полное пикетирование парламента, потому что этот орган утратил свою функцию. Эта ночь покажет, на что мы способны", - лидер бывшей правящей партии Единое национальное движение, экс-кандидат в президенты Грузии Григол Вашадзе.

Он призвал участников митинга использовать "все радикальные инструменты, предусмотренные конституцией и законодательством, чтобы вернуть Грузию гражданам".