В Харькове произошла давка за бесплатными масками

Министр призвал украинцев не быть легкомысленными и выполнять инструкции, правила и рекомендации, а также подчеркнул эффективность самоизоляции.

Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Наиболее всего подозрений на заражение коронавирусом в Украине зафиксированы в Черновицкой и Ровенской областях.

В Украине будет введен режим чрезвычайного положения, если будет необходимость, заявил президент.

С полудня 18 марта в Украине прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки. Также прекращается работа метрополитенов.

В Черновцах скончалась женщина, которую госпитализировали с подозрением на коронавирус. Смерть наступила в результате тяжелой сопутствующей неврологической патологии.

Он также анонсировал налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса, а также концепцию налоговых изменений в связи с карантином.

Большинство людей в образовавшейся толпе были пенсионерами, для которых коронавирус наиболее опасен.

В Харькове возле здания горсовета люди устроили давку, чтобы получить бесплатные маски. Видео инцидента опубликовано на Youtube-канале Горожане.

Интернет-газета «Вечерний Мариуполь» © 2007-2019 Все права защищены. Редакция Интернет-газеты «Вечерний Мариуполь» может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет. Ответственность за содержание рекламных объявлений, баннеров, или информеров, размещенных на сайте vecherka.news, несет рекламодатель. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт vecherka.news. Сбросить статусы прочтения новостей