16.03.2020
В Харькове произошла давка за бесплатными масками
Источник: Корреспондент.net
В Харькове возле здания горсовета люди устроили давку, чтобы получить бесплатные маски. Видео инцидента опубликовано на Youtube-канале Горожане.
Местный активист раздал тысячу масок бесплатно. На кадрах видно, что основная масса толпы состояла из пожилых людей.
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