В Харькове установили рекорд по исполнению гопака

В апреле 2011 года Днепровский райсуд Киева приговорил Лозинского к 15 годам лишения свободы (начиная с марта 2010 года) за убийство жителя Кировоградской области Валерия Олийныка.

Несколько десятков человек работают над техническим обеспечением трансляции и организацией процедуры инаугурации.

Сергей Марченко работал заместителем главы АП с августа 2018 года и отвечал за экономический блок вопросов, до этого он два года занимал должность заместителя министра финансов.

Сегодня в Украине - День памяти жертв политических репрессий. День посвящен трагическим событиям в истории страны, вызванным насильственным внедрением коммунистической идеологии.

Утром в Одессе горели склады в разных частях города. С огнем боролись 40 спасателей и 11 единиц техники.

Испытания будут продолжаться до 25 мая. В связи с этим перекрыт участок Черного моря.

Новый президент Владимир Зеленский зовет Верховную Раду на внеочередную сессию для внесения изменений в избирательное законодательство, а потом собирается назначить внеочередные выборы.

По итогам переговоров в Администрации президента Олег Ляшко заявил, что досрочные парламентские выборы могут состояться 21 июля.

Вернувшийся на днях в Украину бывший замглавы АП времен Януковича будет допрошен в качестве свидетеля Евромайдана.

Полпред России заявил, что новый президент Украины уже сейчас может использовать свои полномочия, чтобы прекратить обстрелы на Донбассе.

Рекорд зафиксирован в категории "Самое массовое исполнение украинского народного танца – гопак". В постановке одновременно приняли участие 400 танцоров. Среди них присутствовали как мужчины, так и женщины.

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