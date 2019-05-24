В Херсоне ливень затопил часть улиц

Источник: Корреспондент.net

В Херсоне прошел проливной дождь и быстро затопил улицы города.

Утверждается, что вода скапливалась на улицах из-за того, что коммунальные службы не чистили дождевую канализацию.

"Майская гроза для Херсона не прошла бесследно. Посмотрите эти фото и видео, которые в очередной раз доказывают бездеятельность местных коммунальщиков. Дождевая канализация для нашего города – это что-то нереальное", – пишет издание.