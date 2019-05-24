24.05.2019
В Херсоне ливень затопил часть улиц
Источник: Корреспондент.net
В Херсоне прошел проливной дождь и быстро затопил улицы города.
Утверждается, что вода скапливалась на улицах из-за того, что коммунальные службы не чистили дождевую канализацию.
"Майская гроза для Херсона не прошла бесследно. Посмотрите эти фото и видео, которые в очередной раз доказывают бездеятельность местных коммунальщиков. Дождевая канализация для нашего города – это что-то нереальное", – пишет издание.
Новости раздела
Украина
24.05.2019
ГБР завело второе дело на Порошенко - СМИ
Госбюро зарегистрировало два заявления Портнова по преступлениям на "Кузне", когда ей владел Порошенко.
Украина
24.05.2019
Названы суммы взносов для кандидатов в нардепы
В Центральной избирательной комиссии открыли залоговый счет, опубликовали его реквизиты и назвали суммы взносов для кандидатов в нардепы.
Украина
24.05.2019
Названа дата встречи Зеленского с миссией МВФ
Встреча главы государства с экспертами фонда запланирована на 28 мая. Миссия будет находиться в Украине до конца следующей недели.
Украина
24.05.2019
ЕС видит Украину крупным транспортным хабом
Украина вполне может стать транспортным хабом между Европой и Азией, считают в Еврокомиссии.
Украина
24.05.2019
Война петиций. Зеленский и электронный протест
Электронная петиция "За отставку президента Владимира Зеленского" за трое суток набрала более 50 тысяч голосов.
Украина
24.05.2019
В Херсоне ливень затопил часть улиц
Вода скапливалась на улицах из-за того, что коммунальные службы не чистили дождевую канализацию.
Украина
24.05.2019
Паводок на Закарпатье: Зеленский подписал указ
Правительству поручено решить вопрос финансирования и обеспечения необходимыми ресурсами для осуществления мероприятий по ликвидации последствий паводков.
Украина
23.05.2019
Филарет отказался выполнять три условия томоса
Томос об автокефалии содержит три условия, которые ставят украинскую церковь в зависимость от Константинополя, заявил патриарх.
Украина
23.05.2019
МВФ готов к сотрудничеству после выборов
В Международном валютном фонде ожидают назначения нового правительства Украины.
Украина
23.05.2019
Промпроизводство Украины резко пошло в рост
Промышленное производство ускоряет рост второй месяц подряд после четырехмесячного падения.
Украина
23.05.2019
У Зеленского назвали условие увольнения главы АП
Богдана уволят с должности сразу после того, как Конституционный суд примет решение по закону об очищении власти.