24.07.2019
В Херсонской области пронесся смерч
Источник: Корреспондент.net
На границе Херсонской и Запорожской областей прошел торнадо. Местный житель Андрей Назаренко снял на видео и опубликовал в Facebook момент, как торнадо двигался по полю, а затем за секунды рассеялся.
Запорожец признался, что не ожидал увидеть такой смерч вживую.
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