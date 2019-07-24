В Херсонской области пронесся смерч

Источник: Корреспондент.net

На границе Херсонской и Запорожской областей прошел торнадо. Местный житель Андрей Назаренко снял на видео и опубликовал в Facebook момент, как торнадо двигался по полю, а затем за секунды рассеялся.

Запорожец признался, что не ожидал увидеть такой смерч вживую.