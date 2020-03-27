В Хмельницком первый случай коронавируса

Источник: Корреспондент.net

В Хмельницком в пятницу, 27 марта, лабораторно подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба Хмельницкого городского совета на странице в Facebook.

Отмечается, что в Хмельницком обнаружили первого зараженного коронавирусом пациента, у которого ранее экспресс-тест показал отрицательный результат. Сейчас больной находится в стабильном состоянии средней тяжести.

"По другим пяти подозрениям, в том числе и по тому, где экспресс-тест дал сомнительно-положительный результат, и которое уже разгоняли в СМИ, подозрения сняты. Лабораторные анализы вирус не подтвердили", - отметили в горсовете, попросив доверять только официальной информации.