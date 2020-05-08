В храме УГКЦ выявили вспышку COVID

Источник: Корреспондент.net

Во Львове в храме Украинской греко-католической церкви шесть человек заразились коронавирусом - четыре священника и двое сотрудников церкви, сообщается на сайте Львовской архиепархии УГКЦ.

"По результатам вирусологического исследования COVID-19 выявили у четверых священнослужителей парафии Собора святого Иоанна Крестителя, а также у двоих сотрудников храма" - говорится в сообщении.

В здании храма проведена дезинфекция в соответствии с санитарными требованиями.

Львовская архиепархия УГКЦ просит верующих придерживаться карантинных ограничений, установленных карантином и в частности, участия в богослужениях.

"Поскольку среди больных не только миряне, но и представители духовенства, просим верующих придерживаться установленных ограничений, касающихся массовых мероприятий, в частности, - богослужений", - пишут в УГКЦ.

Отмечается. что ослабление карантина, которое состоится в ближайшие дни, не отменяет личных мер безопасности.

Также в УГКЦ напомнили о важности сохранения социальной дистанции, ограничении личных контактов, обеззараживании рук, предметов быта, а также ношении медицинской маски.