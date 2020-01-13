13.01.2020
В Иране идентифицировали первое тело украинца
Источник: Корреспондент.net
Украинским экспертам удалось идентифицировать первое тело украинца, погибшего в авиакатастрофе самолета МАУ. Об этом шла речь в эфире телеканала 1+1.
Сообщается, что удалось идентифицировать тело одного из пилотов.
"На помощь украинской делегации прилетели канадские авиаэксперты. Специалистов по ДНК-анализа в канадской группе нет, но при необходимости они также могут прибыть в Иран", - говорится в сообщении.
Отметим, что украинские эксперты планируют на этой неделе идентифицировать тела всех 11 граждан Украины, чтобы забрать их на родину, поэтому для этого в аэропорту Тегерана остался самолет.
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