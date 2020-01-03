03.01.2020
В Иране начались антиамериканские протесты
Источник: Корреспондент.net
Десятки тысяч людей в Тегеране вышли на протест против США из-за убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
Протестующие скандируют "смерть Америке" и держат плакаты с изображением убитого командира. Al Jazeera со ссылкой на госинформагентство IRNA сообщает о подобных демонстрациях в городах Арак, Боджнурд, Хамедан, Хормозган, Санандадж, Семнан, Шираз и Йезд.
По информации издания Press.TV, протестующие поддержали заявление второго лидера Ирана Али Хаменеи, который ранее пообещал отомстить в ответ на действия американских военных.
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Люди вышли на протест в Тегеране из-за убийства генерала Сулеймани. По информации Al Jazeera, они сканируют "смерть Америке".
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