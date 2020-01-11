В Иране вспыхнули протесты после признания военных

Источник: Корреспондент.net

В Тегеране сотни протестующих, в частности студенты, вышли на акцию протеста после признания властей Ирана о запуске ракеты по украинскому самолету.

Демонстранты потребовали отставки верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Акция проходит под лозунгом: "Отставки недостаточно, нужно судебное преследование".

Люди также протестуют против Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который взял на себя ответственность за ошибочный ракетный удар по самолету.