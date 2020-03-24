В Ирпене коронавирус выявили у беременной

Источник: Корреспондент.net

В городе Ирпень Киевской области во вторник, 24 марта, с подозрением на коронавирус госпитализировали беременную женщину. Об этом сообщил заместитель городского головы Александр Маркушин на своей странице в Facebook.

Чиновник, отметил, что первый экспресс-тест показал отрицательный результат, а второе тестирование оказалось позитивным.

"В Ирпене первый случай - есть подозрение на коронавирус. К сожалению, это беременная женщина, которой в пятницу сделали экспресс-тест в 4 амбулатории Ирпеня и он оказался отрицательным. Наши врачи в пятницу сделали мазок на ПЦР-анализ. Результат пришел только сегодня. К сожалению, результат положительный, впрочем, окончательный диагноз установят врачи соответствующей клиники, куда мы направили женщину, которая подозревается на короновирусную болезнь. Сейчас отправляем на повторный ПЦР-анализ", - написал он.

Маркушин добавил, что будет проведено тестирование всего медперсонала и других пациентов, которые могли контактировать с женщиной.

Позже чиновник обнародовал видео, как в Ирпене проводят дезинфекцию дома, в котором жила госпитализированная женщина.