11.05.2020
В Испании минимум смертей от COVID за два месяца
Источник: Корреспондент.net
В Испании за минувшие сутки от коронавируса скончались 123 человека, что является минимальным показателем за два месяца. Об этом сообщил в понедельник, 11 мая, Минздрав страны.
Общее число умерших с начала распространения инфекции в стране достигло 26 744.
Общее количество заболевших достигло 227436 (373 за сутки). Выздоровели 137 139 пациентов (+973).
В рамках смягчения карантина с 11 мая в Испании разрешили встречи с близкими, открываются с определенными ограничениями террасы кафе и баров, отели, музеи.
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