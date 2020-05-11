В Испании минимум смертей от COVID за два месяца

Источник: Корреспондент.net

В Испании за минувшие сутки от коронавируса скончались 123 человека, что является минимальным показателем за два месяца. Об этом сообщил в понедельник, 11 мая, Минздрав страны.

Общее число умерших с начала распространения инфекции в стране достигло 26 744.

Общее количество заболевших достигло 227436 (373 за сутки). Выздоровели 137 139 пациентов (+973).

В рамках смягчения карантина с 11 мая в Испании разрешили встречи с близкими, открываются с определенными ограничениями террасы кафе и баров, отели, музеи.