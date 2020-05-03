03.05.2020
В Испании минимум жертв COVID-19 за полтора месяца
Источник: Корреспондент.net
В Испании за минувшие сутки умерли 164 человека от коронавируса COVID-19. Это самый низкий показатель с 18 марта, сообщает El País в воскресенье, 3 мая.
Антирекорд по смертности в Испании был зафиксирован в стране 1 апреля – тогда скончались 950 пациентов. Накануне сообщалось о 276 жертвах эпидемии. Общее число умерших в стране с начала пандемии достигло 25 264.
Число инфицированных за сутки увеличилось лишь на 838 – это минимальный показатель за последние недели. Всего заболели 217 466 человек.
Выздоровели 118 902 испанца. Этот показатель за день вырос на 1 654.
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