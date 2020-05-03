В Испании минимум жертв COVID-19 за полтора месяца

Источник: Корреспондент.net

В Испании за минувшие сутки умерли 164 человека от коронавируса COVID-19. Это самый низкий показатель с 18 марта, сообщает El País в воскресенье, 3 мая.

Антирекорд по смертности в Испании был зафиксирован в стране 1 апреля – тогда скончались 950 пациентов. Накануне сообщалось о 276 жертвах эпидемии. Общее число умерших в стране с начала пандемии достигло 25 264.

Число инфицированных за сутки увеличилось лишь на 838 – это минимальный показатель за последние недели. Всего заболели 217 466 человек.

Выздоровели 118 902 испанца. Этот показатель за день вырос на 1 654.